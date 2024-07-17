شكرا لقرائتكم خبر هاكاثون لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة بالرياض أغسطس المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أمس، عن بدء التسجيل في هاكاثون «تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة»، حيث يستمر التسجيل حتى 25 من يوليو الجاري، مبينة أن الهاكاثون سيقام حضوريا في مدينة الرياض في الفترة من 8 - 10 أغسطس المقبل، بمشاركة نخبة من المبدعين والمبتكرين من مختلف القطاعات.

وأوضحت الوزارة أن الهاكاثون يأتي ضمن مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ بهدف تسليط الضوء على أهمية تطبيق الثورة الصناعية الرابعة بطرق مبتكرة، مما يتيح للمشاركين التعرف على التطبيقات وكيفية استخداماتها في تطوير حلول جديدة، إضافة إلى تكوين فرق متجانسة تعمل معا لمدة 3 أيام، مع التركيز على 4 قطاعات رئيسة: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية.

وبينت يسعى الهاكاثون إلى تطوير حلول فعالة ومستدامة لتبني التقنيات في جميع القطاعات، ورفع الوعي بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والخروج بنماذج عمل أولية تحقق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة في قطاعي الطاقة والتعدين والتركيز على المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة.

وأكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن المشاركون سيحظون بفرصة التفاعل مع خبراء مختصين في العديد من المجالات، من خلال جلسات إرشادية واستشارية، وورش عمل مميزة تتيح لهم تبادل الأفكار والحلول وتعزيز مهاراتهم، إضافة إلى تقديم جوائز مالية قيمة تصل إلى 640 ألف ريال للفائزين بأفضل المشاريع.

ودعت الوزارة المبدعين والمبتكرين والمهتمين من رواد الأعمال وأصحاب الشركات التقنية إلى التقدم والتسجيل عبر زيارة موقع الهاكاثون https://saudi4ir.mcit.gov.sa/ar/hackathon/8، مبينة أن آخر موعد للتسجيل في 25 يوليو 2024.

هاكاثون تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة: