«البيئة» تنال الآيزو في متطلبات كفاءة مختبرات الفحص والمعايرة بالقطاع الزراعي

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وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة؛ بعد تسلمه الشهادة من المركز السعودي للاعتماد، أن هذه الخطوة تعكس تميز وكفاءة قطاع الزراعة في المملكة، ونجاحه في تحقيق أعلى المواصفات والمعايير الدولية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد يمثل قمة الهرم في منظومة التحقق من المطابقة للمنتجات والخدمات، بهدف بناء الثقة في مخرجات المنظومة من خلال نتائج الاختبارات، وشهادات المطابقة، وعلامات الجودة، وشهادات نظم الجودة، مؤكدا أن الحصول على هذه الشهادة يعزز من ثقة المستفيد تجاه ما تقدمه له المنظومة من خدمات.
شهادة ISO/IEC 17025 للمختبر:
- تعكس توافق المختبرات للمواصفات القياسية المنصوص عليها دوليا.
- تعد تأكيدا من جهات الاعتماد الرسمية بمصداقية وكفاءة عمليات المختبر.
- تؤكد ثقة جهات الاعتماد الرسمية في التقارير والشهادات وجودة النتائج.
- يعد مواصفة خاصة بالمختبرات أو بمعامل القياس والتحاليل والمعايرة
- إدارية تتعلق بجودة «نظام الإدارة».
- فنية تتعلق بكفاءة طاقم التحليل.
- طرق التحليل، والأجهزة المستخدمة.
- طرق ضبط جودة التحاليل وإصدار التقارير.
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