شكرا لقرائتكم خبر «البيئة» تنال الآيزو في متطلبات كفاءة مختبرات الفحص والمعايرة بالقطاع الزراعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نالت وزارة البيئة والمياه والزراعة شهادة الآيزو في نظام المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة ISO/IEC17025:2017، التي حصل عليها المختبر المركزي في المركز الوطني للزراعة العضوية التابع لوكالة الوزارة للزراعة.

وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة؛ بعد تسلمه الشهادة من المركز السعودي للاعتماد، أن هذه الخطوة تعكس تميز وكفاءة قطاع الزراعة في المملكة، ونجاحه في تحقيق أعلى المواصفات والمعايير الدولية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن هذا الاعتماد يمثل قمة الهرم في منظومة التحقق من المطابقة للمنتجات والخدمات، بهدف بناء الثقة في مخرجات المنظومة من خلال نتائج الاختبارات، وشهادات المطابقة، وعلامات الجودة، وشهادات نظم الجودة، مؤكدا أن الحصول على هذه الشهادة يعزز من ثقة المستفيد تجاه ما تقدمه له المنظومة من خدمات.

شهادة ISO/IEC 17025 للمختبر:

تعكس توافق المختبرات للمواصفات القياسية المنصوص عليها دوليا.

تعد تأكيدا من جهات الاعتماد الرسمية بمصداقية وكفاءة عمليات المختبر.

تؤكد ثقة جهات الاعتماد الرسمية في التقارير والشهادات وجودة النتائج.

نظام المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة / ISO/IEC17025:2017:

يعد مواصفة خاصة بالمختبرات أو بمعامل القياس والتحاليل والمعايرة

تحتوي على متطلبات: