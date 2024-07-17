شكرا لقرائتكم خبر عن منتجات البترول تقود صادرات مصر للارتفاع وتسجل 3.29 مليار دولار أبريل الماضى والان مع تفاصيل الخبر

بلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية نحو 3.29 مليار دولار في شهر أبريل الماضى، ارتفاعا من 3.26 مليار دولار فى شهر أبريل من العام الماضى 2023، بنسبة زيادة بلغت نحو 8%.

ورصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة السلع التى ارتفعت صادراتها خلال هذا الشهر، وعلى رأسها منتجات البترول والتى بلغت قيمة صادرتها نحو 241.3 مليون دولار فى شهر أبريل الماضى، مقابل 207.5 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت نسبتها 16.3%، يليها صادرات الملابس الجاهزة وبلغت قيمة صادرتها نحو 186.9 مليون دولار فى شهر ابريل الماضى، مقابل 142.2 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 31.4%.

وتضمنت قائمة السلع أيضا، صادرات العجائن والمستحضرات الغذائية والتى بلغت قيمتها نحو 129 مليون دولار في ابريل الماضي، مقابل 89 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 45%، بالإضافة إلى صادرات الأدوية ومستحضرات الصيدلية وسجلت نحو 36 مليون دولار في ابريل الماضي، مقابل 22 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 64%.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجع العجز فى شهر أبريل الماضى، نتيجة ارتفاع قيمـة الصادرات المصرية حيث بلغـت 3.29 مليـار دولار فى شهر أبريل الماضى، ارتفاعا من 3.26 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 0.8٪.