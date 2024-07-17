استمراراً للتعاون والتكامل بين وزارة الطاقة وصندوق الاستثمارات العامة.. تعزيز توطين صناعات الطاقة المتجددة في المملكة بإطلاق 3 مشروعات مشتركة جديدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شاركت وزارة الطاقة في حفل توقيع 3 اتفاقيات جديدة لتعزيز توطين صناعات الطاقة المتجددة في المملكة، بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة.

وتأتي هذه الاتفاقيات ثمرة التعاون المستمر بين وزارة الطاقة وصندوق الاستثمارات العامة لتوطين مكونات الطاقة المتجددة وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

وتشمل هذه الاتفاقيات مجالات توربينات الرياح، والخلايا والألواح الشمسية، والرقائق والسبائك الشمسية. إذ تم توقيع اتفاقية مع “إنفيجين للطاقة” و”شركة رؤية للصناعة” لتوطين صناعة توربينات الرياح ومكوناتها في المملكة، بهدف تأسيس مشروع مشترك بقدرة إنتاجية تصل إلى 4 جيجاوات سنوياً. كما تم توقيع اتفاقية مع “جينكو سولار” و “شركة رؤية للصناعة” لتوطين إنتاج الخلايا والألواح الشمسية عالية الكفاءة بقدرة إنتاجية تصل إلى 10 جيجاوات سنوياً. بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاقية مع شركة تابعة لـ”تي سي إل تشونغ هوان لتكنولوجيا الطاقة المتجددة” و”رؤية للصناعة” لتوطين صناعة الرقائق والسبائك المستخدمة في الألواح الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 20 جيجاوات سنوياً.

وتهدف هذه المشروعات إلى تعزيز سلاسل الإمداد المحلية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة المتجددة محلياً ودولياً، والإسهام في تحقيق الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة. كما تسهم الاتفاقيات في توطين أحدث التقنيات ضمن قطاع الطاقة المتجددة، وتحقيق هدف توطين 75% من مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة بحلول 2030، بما يتماشى مع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة. ستُمكّن هذه المشاريع المملكة من التحوّل إلى مركز عالمي لتصدير تقنيات الطاقة المتجددة.

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