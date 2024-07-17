وزارة الصناعة تُخصّص 3 مجمعات تعدينية لخام الرمل في الرياض وعسير

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

خصصت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 3 مواقع لإقامة مجمعات تعدينية لخام الرمل والردميات في منطقتي الرياض وعسير.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، أن المواقع التي حددتها الوزارة شملت في منطقة الرياض مجمع “جنوب الحائر” بمحافظة الخرج؛ وهو مخصص لاستغلال خام الرمل والردميات، وتبلغ مساحته 15.23 كيلومتر مربع.

كما حددت الوزارة مواقع لمجمعات تعدينية في منطقة عسير منها مجمع “شمال الشقيقة” لخام الرمل في محافظة بيشة، وتبلغ مساحته 13.36 كيلومتر مربع، إضافة إلى مجمع “شرق الخليج” لخام الرمل، بمحافظة بيشة، حيث تبلغ مساحته 8.54 كيلومتر مربع.

وقال إن إقامة مثل هذه المجمعات التعدينية ينظم قطاع محاجر مواد البناء، ويعزز حوكمة قطاع التعدين، ويزيد من شفافيته، وزيادة ثقة المستثمرين فيه، مع تحقيق عناصر الاستدامة للقطاع عبر الاهتمام بالبيئة والصحة والسلامة المهنية، وتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين وفقًا لنظام الاستثمار التعديني.

وتهدف الوزارة من خلال تخصيص المجمعات التعدينية إلى تنمية الخليج 365 المجاورة لها من خلال توظيف أبناء هذه الخليج 365 في مشروعات التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من الأسواق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفعّال في المنطقة المحيطة بالمشروع، والتقيّد بالاشتراطات البيئية اللازمة للمحافظة على مواقع الأنشطة التعدينية والمجتمعات المحيطة بها، وإعادة التأهيل والإغلاق للمواقع التعدينية، وفق بيان صدر عنها.

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