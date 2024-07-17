أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم، عن فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل مبنى للاستخدامات المتعددة، على مساحة تتجاوز 1200 متر مربع ،على طريق الشيخ عبدالعزير بن صالح بالمدينة المنورة، وذلك للإسهام في التنمية والخدمات المقدمة في المنطقة بشكل مستدام ومبتكر.

وأوضحت الأمانة، أن مدة العقد تبلغ 25 سنة وأن الفترة المعفية من الأجرة 10٪ من مدة العقد ،وموعد فتح المظاريف 20 / 8 / 2024 م.

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرصة الاستثمارية إلى الاطلاع على كراسة الشروط، وتقديم المستندات ومتابعة حسابات الأمانة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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