شكرا لقرائتكم خبر عن شركات القابضة للصناعات المعدنية تضاعف أرباحها وتحقق 15.7 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

ضاعفت شركات القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أرباحها بنهاية يونيو2024، مقابل أرباح الشركات بنهاية يونيو 2023 ، وذلك وفق مؤشرات الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بقيادة المهندس محمد السعداوى، عن العام المالى 2023-2024 .

وكشفت البيانات المالية أن الشركات 13 شركة حققت 15.7 مليار جنيه أرباحا مقابل 7.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، فيما ارتفعت إيرادات الشركات الى 47.2 مليار جنيه مقابل 33.2 مليار جنيه عام 2023 .

كما بلغت أجور العاملين ب الشركات خلال العام المالى 2023-2024 نحو 2 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه العام المالى 2022-2023.

ويتبع الشركة القابضة للصناعات المعدنية 13 شركة مستمرة في النشاط بعد قرار تصفية شركة ميتالكو، كما تساهم في 10 شركات مشتركة.

ويبلغ إجمالي استثمارات الشركة القابضة حوالى 8.5 مليار جنيه في 30 يونيو 2023 قبل خصم المخصصات وهى على النحو التالى :

الشركات التابعة المستمرة بالنشاط حوالي 2.9 مليار ، الشركات التابعة تحت التصفية حوالي 3.9 مليار ، الشركات المشتركة حوالي 1.7 مليار.

وبحسب بيانات القابضة المعدنية، بلغ إجمالي إيرادات الاستثمار من هذه الشركات عام 2022/2023 حوالي 3.2 مليار جنيه مصري متمثلة فى إيرادات استثمار الشركات التابعة المستمرة بالنشاط بقيمة حوالى 2.5مليار جنيه مصري وحوالى 729 مليون جنيه مصري من الشركات المشتركة .