شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتفاع الصادرات.. تعرف على أسباب تراجع عجز الميزان التجارى فى أبريل الماضى والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية أبريل الماضي، تراجع قيمة العجز في الميزان التجارى في شهر ابريل الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2023.

وعزا تقرير النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع العجز في هذا الشهر إلى ارتفاع قيمـة الصادرات المصرية حيث بلغـت 3.29 مليـار دولار في شهر أبريل الماضي، ارتفاعا من 3.26 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 0.8٪.

ويشير التقرير إلى قائمة بعض السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها ومن أهمها "منتجات البترول بنسبة 16.3٪، يليها صادرات الملابس الجاهزة بنسبة بلغت 31.4%، بالإضافة إلى صادرات العجائن والمستحضرات الغذائية بنسبة بلغت 45%، إلى جانب صادرات الأدوية ومستحضرات الصيدلية بنسبة بلغت 64%.

وجاء ارتفاع الصادرات بالتزامن مع تراجع قيمة الواردات خلال نفس الفترة، حيث انخفضت قيمة الواردات لتسجل 5.97 مليار دولار في شهر أبريل الماضي، مقابل 6.01 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق 2023، بنسبة تراجع بلغت 0.7%.



وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى ليصل إلى 2.68 مليار دولار في شهر أبريل الماضي، بينما كانت نحو 2.75 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 2.5%.