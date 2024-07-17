شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للألومنيوم تقود صادرات قطاع الأعمال العام بـ 25.33 مليار جنيه فى عامين والان مع تفاصيل الخبر

نجحت مصانع مصر للألومنيوم في قيادة صادرات شركات قطاع الاعمال العام خلال أخر عامين ماليين 2022-2023 و2023-2024، بقيمة 25.33 مليار جنيه، وذلك بحسب البيانات المالية للشركة القابضة للصناعات المعدنية بقيادة المهندس محمد السعداوى.

أوضحت البيانات أن مصانع مصر للالومنيوم، بقيادة المهندس محمود عجور، صدرت منتجات ب 9.914 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهي في يونيو 2023 ، فيما ارتفعت الصادرات ل 15.425 مليار جنيه بنهاية العام المالى المنتهى في 30 يونيو 2024 ، مستغلة ارتفاع أسعار المعدن وارتفاع سعر الصرف في الوقت نفسه.

وحققت مصانع مصر للالومنيوم أرباح بلغت نحو 3.7 مليار جنيه عام 2023 وربحت 9.3 مليار جنيه عام 2024، فيما حققت 22 مليار جنيه إيرادات عام 2023 وحققت 32.4 مليار جنيه عام 2024 .

كما تستهدف الشركة تحقيق صافي ربح قدره 10.25 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وأعلنت شركة مصر للألومنيوم، نتائج المناقصة الخاصة بمشروع إعادة تأهيل مصنع الشركة والمؤجلة إلى 31 مارس الماضي.



وقالت الشركة، في بيان لها إنه تقدمت شركتان بعروض فنية وهما شركة NFC الصينية، وشركة Fleet Energy الإماراتية، مضيفة أنه تم الفض الفني للعروض وجارٍ دراستهم بمعرفة اللجنة المختصة بالشركة.



يشار أن شركة مصر للألومنيوم وشركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية اتفاقية وقعتا الفتةر الماضية اتفاقية تعاون لإقامة محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لإنتاج الكهرباء للمجمع الصناعي بنجع حمادي.



وفقا للاتفاقية، يتم إنشاء المحطة على مرحلتين بقدرة 500 ميجاوات لكل مرحلة على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال 18 شهرا من تاريخ التوقيع، والمرحلة الثانية خلال 24 شهرا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.



من المقرر أن تقام المحطة الشمسية في موقع قريب من مصنع الألومنيوم بنجع حمادي، بصحراء الهو وتتولى شركة سكاتك "مطور متكامل لمشروعات الطاقة والوقود الأخضر" تطوير وتمويل المشروع وتركيب المعدات وإجراءات الدراسات.