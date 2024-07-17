شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«صادرات» توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على حصة من «جنا» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) شركة هداج الشركة التابعة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة نماء للكيماويات للاستحواذ على حصة من رأس مال شركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جنا) إحدى الشركات التابعة لشركة نماء للكيماويات للتفاوض حول عملية الاستحواذ.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ توقيع مذكرة التفاهم 1446-01-10 الموافق 2024-07-16.
وأضافت أن المذكرة تسري من تاريخ توقيعها من قبل الأطراف لمدة أربعة أشهر 120 يوماً ما لم يتفق الطرفين على خلاف ذلك كتابةً.
وأشارت إلى أنه لم يتم تعيين مستشار مالي لهذه المرحلة وسيتم تعيين مستشار مختص لإتمام عملية الفحص النافي للجهالة، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق باتفاقية الاستحواذ النهائية في حينه.
وتتضمن مذكرة التفاهم عددًا من البنود المتعارف عليه، والتي تنظم سرية المعلومات المتداولة بين الطرفين.
وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ عملية الاستحواذ المحتملة يخضع إلى اتفاق الشركتين على اتفاقية نهائية ملزمة تحدد شروط وأحكام الصفقة.
وستتضمن هذه الشروط الحصول على جميع الموافقات النظامية على الصفقة والمسائل المتعلقة بها. وعليه، فإن إبرام مذكرة التفاهم لا يعني بالضرورة بأن الطرفين سيتوصلان إلى اتفاق نهائي وملزم بخصوص عملية الاستحواذ المحتملة أو أن عملية الاستحواذ المحتملة سوف تتم بين الطرفين.
ويخضع إبرام الصفقة المقترحة لإتمام عملية الفحص النافي للجهالة ومن ثم التفاوض حول توقيع اتفاقية ملزمة بين الطرفين .
وأفادت بأن في جميع الأحوال فإن إتمام الصفقة المحتملة سوف يخضع لعدة شروط بما في ذلك الحصول على الموافقات النظامية اللازمة، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة
ونوهت بإعلان أي تطورات جوهرية بخصوص الصفقة المحتملة في حينه.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ توقيع مذكرة التفاهم 1446-01-10 الموافق 2024-07-16.
وأضافت أن المذكرة تسري من تاريخ توقيعها من قبل الأطراف لمدة أربعة أشهر 120 يوماً ما لم يتفق الطرفين على خلاف ذلك كتابةً.
وأشارت إلى أنه لم يتم تعيين مستشار مالي لهذه المرحلة وسيتم تعيين مستشار مختص لإتمام عملية الفحص النافي للجهالة، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق باتفاقية الاستحواذ النهائية في حينه.
وتتضمن مذكرة التفاهم عددًا من البنود المتعارف عليه، والتي تنظم سرية المعلومات المتداولة بين الطرفين.
وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ عملية الاستحواذ المحتملة يخضع إلى اتفاق الشركتين على اتفاقية نهائية ملزمة تحدد شروط وأحكام الصفقة.
وستتضمن هذه الشروط الحصول على جميع الموافقات النظامية على الصفقة والمسائل المتعلقة بها. وعليه، فإن إبرام مذكرة التفاهم لا يعني بالضرورة بأن الطرفين سيتوصلان إلى اتفاق نهائي وملزم بخصوص عملية الاستحواذ المحتملة أو أن عملية الاستحواذ المحتملة سوف تتم بين الطرفين.
ويخضع إبرام الصفقة المقترحة لإتمام عملية الفحص النافي للجهالة ومن ثم التفاوض حول توقيع اتفاقية ملزمة بين الطرفين .
وأفادت بأن في جميع الأحوال فإن إتمام الصفقة المحتملة سوف يخضع لعدة شروط بما في ذلك الحصول على الموافقات النظامية اللازمة، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة
ونوهت بإعلان أي تطورات جوهرية بخصوص الصفقة المحتملة في حينه.