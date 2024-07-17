شكرا لقرائتكم خبر عن «مرافق» تنضم لتحالف «مياهنا» و«بيسكس» في مشروع محطة الحائر بـ1.5 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول: إنه تم ترسية المشروع مسبقاً وتوقيع الاتفاقية من قبل التحالف المشكل من شركة مياهنا وشركة N. V. BESIX S.A Sharjah branch بتاريخ 10/03/2024 مع الشركة

وانضمت شركة مرافق إلى التحالف "كعضو آخر" وستمتلك حصة قدرها 35% في شركة المشروع بينما سيحتفظ العضو الرئيس شركة مياهنا بنسبة 45% من شركة المشروع.

وأفادت بأن قيمة المشروع 1.5 مليار ريال، باستثناء تكلفة التمويل.

ويهدف المشروع لتطوير محطة مستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي في منطقة الحائر بقدرة معالجة تبلغ 200,000 متر مكعب في اليوم.

وتشمل أيضًا المرافق الخاصة لمياه الصرف الصحي المعالجة (TSESF)، والتي تتكون من نظام نقل مياه الصرف الصحي المعالجة (TSE) بطول حوالي 32 كيلومترا وبسعة 400,000 متر مكعب في اليوم، ومحطة ضخ TSE، وخزانات تخزين TSE بسعة 200,000 متر مكعب. بهدف دعم وتعظيم استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في المملكة، كما أن مدة الإتفاقية للمشروع تبلغ 25 سنة.

ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي الإيجابي لتشغيل المشروع على نتائج الشركة المالية ابتداءً من الربع الأول من عام 2027م.

وأعلنت شركة مياهنا أنها أصدرت مع شركةS.A Sharjah Branch N. V. Besix خطاب قبول بتاريخ 16-07-2024 إلى شركة مرافق للانضمام إلى تحالف شركة مياهنا وشركة N. V. BESIX S.A Sharjah Branch في مشروع محطة الحائر المستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي في الرياض، وذلك بناء على خطاب نوايا شركة مرافق بتاريخ 14-01-2024، وبعد الحصول على موافقة أصحاب المصلحة. الدمام - شريف احمد - تلقت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) خطابا من شركة مياهنا، أمس، والذي يفيد بالموافقة على انضمامها إلى تحالف شركة مياهنا وشركة N. V. BESIX S.A Sharjah branch في مشروع محطة الحائر المستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي في مدينة الرياض.وقالت الشركة في بيان على تداول: إنه تم ترسية المشروع مسبقاً وتوقيع الاتفاقية من قبل التحالف المشكل من شركة مياهنا وشركة N. V. BESIX S.A Sharjah branch بتاريخ 10/03/2024 مع الشركة السعودية لشراكات المياه (SWPC).وانضمت شركة مرافق إلى التحالف "كعضو آخر" وستمتلك حصة قدرها 35% في شركة المشروع بينما سيحتفظ العضو الرئيس شركة مياهنا بنسبة 45% من شركة المشروع.وأفادت بأن قيمة المشروع 1.5 مليار ريال، باستثناء تكلفة التمويل.ويهدف المشروع لتطوير محطة مستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي في منطقة الحائر بقدرة معالجة تبلغ 200,000 متر مكعب في اليوم.وتشمل أيضًا المرافق الخاصة لمياه الصرف الصحي المعالجة (TSESF)، والتي تتكون من نظام نقل مياه الصرف الصحي المعالجة (TSE) بطول حوالي 32 كيلومترا وبسعة 400,000 متر مكعب في اليوم، ومحطة ضخ TSE، وخزانات تخزين TSE بسعة 200,000 متر مكعب. بهدف دعم وتعظيم استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في المملكة، كما أن مدة الإتفاقية للمشروع تبلغ 25 سنة.ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي الإيجابي لتشغيل المشروع على نتائج الشركة المالية ابتداءً من الربع الأول من عام 2027م.وأعلنت شركة مياهنا أنها أصدرت مع شركةS.A Sharjah Branch N. V. Besix خطاب قبول بتاريخ 16-07-2024 إلى شركة مرافق للانضمام إلى تحالف شركة مياهنا وشركة N. V. BESIX S.A Sharjah Branch في مشروع محطة الحائر المستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي في الرياض، وذلك بناء على خطاب نوايا شركة مرافق بتاريخ 14-01-2024، وبعد الحصول على موافقة أصحاب المصلحة.