شركة تابعة لـ«صادرات» توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على حصة من «جنا»

«مرافق» تنضم لتحالف «مياهنا» و«بيسكس» في مشروع محطة الحائر بـ1.5 مليار ريال

شكرا لقرائتكم خبر عن «طبية»: ترسية عقدين لشركة تابعة مع «نوبكو» بـ198.7 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.