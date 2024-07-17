شكرا لقرائتكم خبر عن «طبية»: ترسية عقدين لشركة تابعة مع «نوبكو» بـ198.7 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة الطبية العربية العالمية القابضة ترسية عقدين توريد حسب الطلب لشركة لوازم الدولية الطبية، إحدى الشركات التابعة والمملوكة 100% من قبل "طبية" مع الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بنحو 198,694,907 ريال.
وأضافت أن العقد يتضمن: توريد ،حسب الطلب، أجهزة المضخات والمستهلكات التابعة لها مع الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو) والخاص بالمنافسة رقم NPT0054/20.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بنحو 198,694,907 ريال.
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