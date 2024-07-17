شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعميات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 28093 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 34494 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 12132 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 6395 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 9207 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 2705 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 6430 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وبالم هيلز للتعمير، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ اشترت الأولى 350 ألف سهم، والثانية 120 ألف سهم، والثالثة 4.105 مليون سهم.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة تنمية للاستثمار العقاري، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك عدد 20 ألف سهم، 268 سهمًا، 66.6 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 72.7 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي رواد السياحة-الرواد، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية عدد 5549 سهم، 550 سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 400 ألف سهم.

فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية عدد 1.4 مليون سهم، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلنت شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، عن تحقيق إيرادات بلغت 893.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 478.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 400.3 مليون جنيه مقارنة مع 146.8 مليون جنيه.

في شأن آخر أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة، موافقة مجلس الإدارة على شراء حصة الأقلية، وتمثل 17.4% في شركة الصباغون المتحدة (شركة شقيقة) بقيمة 37 مليون جنيه، وتمتلك "دايس" نسبة 82.6% من إجمالي أسهم شركة الصباغون المتحدة، وبعد الشراء تصبح نسبة ملكيتها 100%.