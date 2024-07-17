شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يبحث مع آتون ريسورسز أنشطتها في مجال تعدين الذهب والان مع تفاصيل الخبر

التقي المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية وفد شركة آتون ريسورسز الكندية الذي ضم تونو فاك الرئيس التنفيذي للشركة وشريف بركات المدير العام.

وأعرب الوزير عن تقديره لما تقوم به اتون ريسورسز من جهود في صناعة التعدين في مصر في ظل ما حققته من نتائج ايجابية مؤخرا، مؤكدا علي تقديم الدعم الكامل لتلك الجهود.

ومن جانبه أكد تونو فاك رئيس شركة اتون ريسورسز التزام شركته بالعمل والنمو في مصر باعتبار انها بالفعل مكانها وشريك مهم، مشيرا إلي أن لديها برنامج عمل لتنمية كشفها التجاري للذهب وبدء الانتاج في عام 2026، مشيدا بالتعاون الوثيق مع الوزارة وهيئة الثروة المعدنية، وجاذبية القانون الجديد للتعدين في مصر ووضوح المعلومات مقارنة بالدول الأخري وهو ما يدعمنا للاستثمار بقوة في الامكانيات الكبيرة المتاحة في مصر، مبديا تفاؤله بتحقيق نجاحات اخري .