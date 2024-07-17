شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بدوى: توفير الدعم للجهود الناجحة فى صناعة التعدين ومنها تجربة منجم السكرى والان مع تفاصيل الخبر

التقي المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية مارتن هورجان رئيس شركة سنتامين العالمية للذهب علي هامش النسخة الثالثة من منتدي مصر للتعدين، وبحث الجانبان مايحققه منجم السكري للذهب من نتائج وما يحققه من قيمة مضافة في اطار صناعة التعدين المصرية.

واتفق الجانبان علي تنظيم زيارة قريبة لتفقد سير العمل بالمنجم، وأكد الوزير التزام الحكومة نحو ما لديها من شراكات وانهاء الأمور العالقة فيما يخص الاستثمار، وتقديم اطار استثماري يحقق مانصبو إليه سويا كدولة ومستثمرين من نجاح يحقق عوائد اقتصادية ويطور الصناعة وينمي المجتمعات المحيطة، مؤكدا توفير كافة اوجه الدعم للجهود الناجحة في صناعة التعدين في مصر ومنها تجربة النجاح في منجم السكري.

واوضح رئيس سنتامين أنه لاحظ خلال 4 سنوات تواجد بها في مصر تحولات هائلة وفرص كثيرة من الجيد العمل علي استثمارها، واكد علي استمرار دعم العمليات لشركته في مصر، فنحن نثق في مصر، وقمنا كشركة سنتامين بإحضار شركة باريك العالمية للعمل في مصر لاثراء السوق المصري وصناعة التعدين، لافتا الي حرصه علي الشراكة الجيدة للغاية مع وزارة البترول والثروة المعدنية والعمل معها علي مواجهة التحديات وتحقيق مزيد من النجاحات والحفاظ علي منجم السكري كمنجم من الدرجة الأولى عالمياً وتعد الكوادر المشغلة له اغلبيتها من المصريين .