شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يبحث مع نائب رئيس وود ماكنزي تعزيز التعاون بين الوزارة والمؤسسة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

التقي المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية باتريك بارنز نائب الرئيس ومسئول استشارات المعادن والتعدين بمؤسسة وود ماكنزى حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمؤسسة العالمية فى مجهودات تطوير قطاع التعدين والبناء على ما تحقق من نجاحات.

وخلال اللقاء أكد نائب رئيس المؤسسة أنه شهد خلال فعاليات المنتدى اهتمام كبير وملموس من الوزارة بالمستثمرين وتذليل العقبات وجذب الاستثمارات الجديدة وهو ما يعد رسالة إيجابية مطمئنة للمستثمرين .

والتقي المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية وفد شركة CY PLUS الألمانية برئاسة خالد الفقي المدير التنفيذى علي هامش منتدي مصر للتعدين ، حيث اكد الوزير خلال اللقاء اهمية التعاون المثمر مع الشركات العالمية في مجال التعدين ، و استعرض اللقاء فرص التعاون الممكنة بين قطاع التعدين والشركة الالمانية في ظل ماتمتلكه الشركة من خبرات متنوعة في مجال الخدمات المكملة لصناعة التعدين ، والتكنولوجيات المساعدة لعمليات البحث والاستخراج و الابتكارات الجديدة للتطوير في مجال التعدين ، ورغبتها في تنفيذ خطة عمل طموحة في مصر من خلال التعاون مع الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات و هيئة الثروة المعدنية .

حضر اللقاءات المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفنى والجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والدكتور محمد رضوان مدير بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج