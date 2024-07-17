شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب الآن يرتفع إلى 3320 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب في مصر ارتفاع خلال تداولات اليوم بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي وتسجيله مستوى تاريخي جديد، ليجد الذهب المحلي فرصة للارتفاع مع استقرار عوامل التسعير الأخرى مثل استقرار سعر الصرف وتراجع الطلب المحلي على الذهب.

سعر الذهب الآن:

عيار 24 يسجل 3737 جنيها.

عيار 21 يسجل 3270 جنيها.

عيار 18 يسجل 2803 جنيهات.

عيار 14 يسجل 2180 جنيها.

الجنيه الذهب 26160 جنيها.

ارتفاع سعر الذهب بمصر تسبب فيه القفزة في سعر أونصة الذهب العالمي لتسجل مستوى تاريخي اليوم، الأمر الذي زاد من الضغط الإيجابي على سعر الذهب المحلي خاصة في ظل استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية وتراجع في معدل الطلب المحلي على الذهب، وفق تحليل جولد بيليون.

ويأتي ارتفاع سعر الذهب المحلي حالياً وسط العديد من الأخبار على توسع الاستثمار في مجال التنقيب وصناعة الذهب في مصر، حيث تخطط عدد من الشركات المحلية والعالمية للتنقيب عن الذهب في مصر بدعم من الحكومة المصرية التي تستهدف زيادة الاستثمار في قطاع التعدين بشكل عام.