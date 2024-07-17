شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار الأسمنت وارتفاع الخرسانة في السعودية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تباينت أسعار الأسمنت في السوق السعودية خلال شهر يونيو الماضي، على أساس شهري، فيما ارتفعت أسعار الخرسانة بجميع فئاته.

ووفقا لنشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، فإن سعر الأسمنت الأسود (50 كجم) بلغ في شهر يونيو الماضي، نحو 15.77 ريال، مرتفعا بنسبة 4%.

وأفادت النشرة بأن سعر الأسمنت الأبيض انخفض بنسبة 0.6% على أساس شهري، مسجلا 38.08 ريال، زنة (50 كجم). أسعار الخرسانة في السعودية أشارت إلى أن سعر الخرسانة (مقاوم 350 ك) بلغ في شهر يونيو الحالي، 219.34 ريال، مرتفعا بنسبة 0.9% على أساس شهري.

وبلغ سعر الخرسانة (مقاوم 250 ك) 199.6 ريال للمتر المكعب، مرتفعا بنسبة 1.7% على أساس شهري.

وسجل سعر الخرسانة ( عادي 350 ك)، 208.7 ريال للمتر المكعب، مرتفعا بنسبة 0.4%، فيما سجل سعر الخرسانة (عادي 250 ك) 189.62 ريال، مرتفعا بنسبة 1.4% على أساس شهري. أسعار مواد البناءء وبلغ سعر الجبس الوطني 16.42 ريال مرتفعا بنسبة 4.4%، فيما بلغ سعر الرمل الناعم الأبيض 69.36 ريال للمتر المكعب مرتفعا بنسبة 12.4%.

وسجل سعر الرمل الأحمر 31.41 ريال للمتر المكعب مرتفعا 18.5%، فيما سجل سعر المخلوط 49 ريالا، مرتفعا بنسبة 12.5% على أساس شهري.

وانخفض سعر البلوك الأسود (مقاس 15 سم)، و(مقاس 20 سم) بنسبة 0.7%، و1.5% على أساس شهري وسنوي على التوالي، مسجلا 1705.72 ريال، و1756.83 ريال.

