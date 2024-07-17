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شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار الحديد خلال شهر.. وارتفاع الأسلاك والكيابل الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تباينت أسعار حديد التسليح في السعودية خلال شهر يونيو الماضي، فيما ارتفع أسعار الأسلاك والكيابل الكهربائية.
وكشفت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن سعر حديد التسليح (6 مم) انخفض بنسبة 4.3%، مسجلا 3897.64 ريال.
وبلغ سعر حديد التسليح (8 مم) 2768.6 ريال للطن، منخفضا بنسبة 0.6%، بينما انخفض سعر حديد التسليح (10 مم) بنسبة 0.7%، مسجلا 2820.41 ريال.
وسجل سعر حديد التسليح (12 مم) 2688.36 ريال، مرتفعا بنسبة 2.3%، بينما سجل سعر حديد التسلييح (14 مم) 2687.54 ريال، مرتفعا بنسبة 2.2% على أساس شهري.
وبحسب النشرة سجل سعر حديد التسليح (16 مم) 2687.96 ريال، مرتفعا 2.2%، بينما ارتفع سعر حديد التسليح (18 مم) بنسبة 2.4%، مسجلا 2689.74 ريال للطن.
وارتفعت أسعار الأسلاك الكهربائية بجميع الفئات، فيما تراوح الارتفاع ما بين 6.9%، إلى 9.4%، بينما تراوحت الأسعار ما بين 1.1 ريال للمتر إلى 2.64 ريال للمتر.
وسجلت أسعار الكيابل الكهربائية بجميع الفئات ارتفاعا ما بين 6.1% إلى 10.5%، بينما تراوحت الأسعار ما بين 48.02 ريال إلى 533.2 ريال للمتر.
وارتفعت غالبية أنواع الأخشاب على أساس شهري، بينما انخفض سعر الخشب التشيلي وحيدا.
وكشفت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن سعر حديد التسليح (6 مم) انخفض بنسبة 4.3%، مسجلا 3897.64 ريال.
وبلغ سعر حديد التسليح (8 مم) 2768.6 ريال للطن، منخفضا بنسبة 0.6%، بينما انخفض سعر حديد التسليح (10 مم) بنسبة 0.7%، مسجلا 2820.41 ريال.
وسجل سعر حديد التسليح (12 مم) 2688.36 ريال، مرتفعا بنسبة 2.3%، بينما سجل سعر حديد التسلييح (14 مم) 2687.54 ريال، مرتفعا بنسبة 2.2% على أساس شهري.
وبحسب النشرة سجل سعر حديد التسليح (16 مم) 2687.96 ريال، مرتفعا 2.2%، بينما ارتفع سعر حديد التسليح (18 مم) بنسبة 2.4%، مسجلا 2689.74 ريال للطن.
وارتفعت أسعار الأسلاك الكهربائية بجميع الفئات، فيما تراوح الارتفاع ما بين 6.9%، إلى 9.4%، بينما تراوحت الأسعار ما بين 1.1 ريال للمتر إلى 2.64 ريال للمتر.
وسجلت أسعار الكيابل الكهربائية بجميع الفئات ارتفاعا ما بين 6.1% إلى 10.5%، بينما تراوحت الأسعار ما بين 48.02 ريال إلى 533.2 ريال للمتر.
وارتفعت غالبية أنواع الأخشاب على أساس شهري، بينما انخفض سعر الخشب التشيلي وحيدا.