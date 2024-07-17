شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار الحديد خلال شهر.. وارتفاع الأسلاك والكيابل الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية