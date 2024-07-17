شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تحطم الأرقام القياسية وسط شهية المستثمرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل مؤشرات الأسهم الأمريكية تحقيق مجموعة من المستويات القياسية منذ بداية 2024 وحتى الآن، وسط إعلانات أرباح الشركات القوية عن نتائج الفصل الثاني، إلى جانب آمال خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 700 نقطة ليحقق أعلى إغلاق على الإطلاق، كما سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي رقمًا قياسيًا آخر وسط اقتناع متزايد بأن خفض أسعار الفائدة صار قريبًا، وفق ما ذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية. أرباح قوية للشركات الأمريكية وارتفع مؤشر الأسهم القيادية بأكثر من 1.8% بفضل الأرباح الإيجابية من شركة "يونايتد هيلث" التي شهدت ارتفاع أسهمها بنحو 7%.

وأغلقت الأسهم في المنطقة الخضراء على نطاق واسع حيث قام المستثمرون بتقييم أرباح أفضل من المتوقع في قطاعات متعددة إلى جانب مفاجأة أرباح شركات البيع بالتجزئة.

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أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعًا بنحو 0.6% بينما ارتفع مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا بنسبة 0.2%. انتعاشة البنوك الكبرى أنهى كل من بنك أوف أمريكا ومورجان ستانلي التداول بشكل إيجابي.

وانخفضت أرباح بنك أوف أمريكا الفصلية لكنها تجاوزت التقديرات في حين قفزت أرباح مورجان ستانلي وكلاهما يقدمان علامات على انتعاش الخدمات المصرفية الاستثمارية. توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وعلى نطاق أوسع، تتمسك الأسهم بمكاسبها بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يستعد لبدء خفض أسعار الفائدة قريبًا بالنظر إلى بيانات التضخم القوية الأخيرة.

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كما أظهرت البيانات الصادرة أمس الثلاثاء أن مبيعات التجزئة جاءت مستقرة وبأفضل من المتوقع في يونيو مما أضاف إلى تخفيف ضغوط الأسعار التي عززت الثقة في خفض سبتمبر وهو الاحتمال الذي أيقظ بالفعل صعودًا أوسع للأسهم بخلاف التكنولوجيا.

يضع المتداولون في حسبانهم احتمالية بنسبة 100٪ بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض لكن بعض المشرعين حذروا من أن تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر قد يُنظر إليه على أنه خطوة حزبية. فرص فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة في الوقت نفسه، استمرت الأمور السياسية في شغل السوق التي تراهن على أن الرئيس السابق دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظًا للبيت الأبيض بعد أن نجا من محاولة اغتيال. ويُنظر إلى اختيار المرشح الجمهوري للسيناتور جيه دي فانس كمرشح لمنصب نائب الرئيس على أنه يعزز فرصه. أسعار الذهب تسجل رقما قياسيا في إطار متصل، بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق مع تزايد الثقة في خفض أسعار الفائدة، حيث تم تداول الأسعار حول 2475 دولارا للأوقية.

ارتفع سعر الذهب بنسبة 20% منذ بداية العام، ويبدو أنه لم يتأثر ببيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

وقد ساعدت عمليات الشراء الضخمة من جانب البنوك المركزية إلى جانب الطلب المتزايد على المعدن النفيس في الصين في دعم سعره.

وأشار بعض الاستراتيجيين إلى أن رئاسة ترامب قد تؤدي أيضًا إلى زيادة الطلب على الذهب. فيما توقعت مجموعة "سيتي جروب" أن تتراوح أسعار المعدن بين 2700 و3000 دولار للأوقية في عام 2025.