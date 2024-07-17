شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.84% بختام تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.931 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 28340 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 34853 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 12248 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 6426 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 9270 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 2738 نقطة.