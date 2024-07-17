شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المعارض: الانتهاء من تطوير وتأهيل 5 صالات عرض بمساحات 16ألف متر والان مع تفاصيل الخبر

عقد اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المصرية للمعارض والمؤتمرات، لقاء موسع مع مجموعة من رؤساء الشركات المنظمة للمعارض والمؤتمرات الداخلية، بهدف التوسع مع القطاع الخاص لتنظيم المعارض.

وفي هذا السياق أوضح اللواء شريف الماوردي، أن الهيئة تعمل على التعاون مع كافة الجهات والشركات المحلية بشكل مستمر لزيادة معدلات إقامة المعارض الداخلية بنظام المشاركة.

وأكد خلال الاجتماع، أن هيئة المعارض تنفذ مخطط حاليا لرفع كفاءة ومستوي الخدمات المقدمة لتتماشي مع آليات العرض العالمية، بجانب تطوير القاعات والصالات، إذ تم التعاقد مع شركات صيانة متخصصة للحفاظ علي جودة الصالات.

وتابع أن التطوير يشمل تغير للاضاءة ورفع قدرة الصالات وتركيب سلالم كهربائية وإضافة شاشات عرض حديثة، وتطوير منظومة الخدمات التي تقدمها لزوار المعارض بادخال مجموعة ماكينات صرف لعدد من البنوك.

وأوضح أن الهيئة، تسعي للإطلاع علي نماذج متطورة من نظيرتها العالمية لنقل تلك التجارب وتطبيقها، مؤكدا أن الباب مفتوح أمام القطاع الخاص للمشاركة والاستماع لمقترحاتهم ضمن استراتيجية الدولة لتمكين القطاع الخاص.

واستعرض خلال الإجماع رؤية الهيئة المستقبلية، والتي تعتمد علي إتاحة 5 صالات عرض متطورة بمساحة 16 الف متر، لاسيما أنه تم تحديث كافة الخدمات وتجهيزها بأحدث تكنولوجيا رقمية فى العرض، لاستقبال جميع انواع المعارض بمختلف القطاعات.

وأكد أن هيئة المعارض تعد كيان اقتصادي مستقل نعمل علي تعظيم إيراداته، من خلال تنوع الخدمات المقدمة وتوفير الدعم الفني والمهني وتسهيل الإجراءات علي المنظمين.

ووجه اللواء شريف الماوردي، الشكر لكافة الشركات المنظمة في مختلف القطاعات علي دورهم في تحسين وتطوير منظومة المعارض وتنشيط تلك الصناعة، مؤكدا أن صناعة المعارض أصبحت كيان خاص يعمل علي تحقيق التنمية الاقتصادية.

وخلال اللقاء أكد رئيس هيئة المعارض، ان الفترة المقبلة ستشهد زيادة أعداد المعارض الخارجية تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه تم وضع خطط للترويج والتسويق للمنتج المصري خاصة السوق الأفريقي.

وأوضح أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع السفارات المصرية بالخارج ومكاتب التمثيل التجاري لتوفير كافة الامكانيات بهدف ضمان تنظيم معارض دولية وزيادة تنافسية المنتج المحلي بالخارج.

ولفت إلي أن الهيئة تعمل علي اختيار انسب العروض وأسعار الحجز والإقامة والانتقالات وتأشيرة الدخول للمنظمين لتنشيط معدلات المشاركة المصرية للمعارض بالخارج.