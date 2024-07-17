شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.6% عند 12157 نقطة، وبتداولات بلغت 7.386 مليار ريال.

ووفقا لتداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 239.764 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.264 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 157 شركة ارتفعت أسهم 157 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 64، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، أيان، ومياهنا، والصقر للتأمين، والغاز، والباحة، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، ميدغلف للتأمين، وباعظيم، وأنابيب، وسابتكو، والبحر الأحمر، الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.1%، عند 25887 نقطة، وبتداولات بلغت 41.197 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.173 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 55.600 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 36 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 32، من بين 92 شركة مدرجة في السوق الموازية.