شكرا لقرائتكم خبر عن «فش فاش» تؤجل ترقية إدراج أسهمها في سوق الأسهم الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قالت شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية: إن الشركة بعد دراسة المتطلبات اللازمة لترقية إدراج أسهمها من السوق الموازية نمو إلى السوق الرئيسية تاسي، اتضح عدم تحقيق بعض من المعايير الفنية للسيولة المطلوبة.
وأضافت الشركة في بيان على تداول السعودية: إنها لن تقدم ملف الشركة للجهات التنظيمية للسوق المالية خلال هذا العام.
ونوهت بإعادة دراسة الترقية بعد تحقيق استيفاء جميع المتطلبات التي نصت عليها قواعد الإدراج وستعلن لاحقاً أي تطورات.
وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق توصية مجلس الإدارة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم والترقية إلى سوق الأسهم الرئيسية تاسي.
وأضافت الشركة في بيان على تداول السعودية: إنها لن تقدم ملف الشركة للجهات التنظيمية للسوق المالية خلال هذا العام.
ونوهت بإعادة دراسة الترقية بعد تحقيق استيفاء جميع المتطلبات التي نصت عليها قواعد الإدراج وستعلن لاحقاً أي تطورات.
وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق توصية مجلس الإدارة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم والترقية إلى سوق الأسهم الرئيسية تاسي.