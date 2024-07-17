شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «مناولة» يوافق على زيادة رأس المال إلى 20 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن عدد الأسهم قبل الزيادة مليون سهم، فيما ستصبح بعد الزيادة مليوني سهم.

وأفادت بأن الشركة تهدف من زيادة رأس المال إلى تعزيز خطة النمو الإستراتيجي واحتياجات التوسعات المستقبلية وتطلعاتها والتأكيد على ملائتها المالية وقوة مركزها المالي.

ونوهت بزيادة رأس المال عن طريق رسملة 10 ملايين ريال من حساب الأرباح المبقاة.

وستكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق

وأفادت أن في حالة وجود كسور اسهم فأنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة المناولة للشحن اليوم، الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق رسملة جزء من الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم واحد لكل سهم.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن رأس المال قبل الزيادة 10 ملايين ريال، وسيصبح بعد الزيادة 20 مليون ريال.وأضافت أن عدد الأسهم قبل الزيادة مليون سهم، فيما ستصبح بعد الزيادة مليوني سهم.وأفادت بأن الشركة تهدف من زيادة رأس المال إلى تعزيز خطة النمو الإستراتيجي واحتياجات التوسعات المستقبلية وتطلعاتها والتأكيد على ملائتها المالية وقوة مركزها المالي.ونوهت بزيادة رأس المال عن طريق رسملة 10 ملايين ريال من حساب الأرباح المبقاة.وستكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاقوأفادت أن في حالة وجود كسور اسهم فأنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.