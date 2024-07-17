شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة خلال تعاملات جلسة الأربعاء باستثناء "التعليم" و"الطاقة" والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.5%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.8%، يليه قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والموارد الأساسية بنسبة 2.7%، وصعد قطاع العقارات بنسبة 2.4%، وزاد قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.3%، 1.2%، على التوالي.

وقفز قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والبنوك بنسبة 0.7%، ثم قطاعا التجارة والموزعون، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.5%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع المنسوجات والسلع المعمرة، ومواد البناء بنسبة 0.2%، فيما تراجع قطاعا الخدمات التعليمية، والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 2.7%، 0.8%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.931 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 822.9 مليون ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 98.6 ألف عملية لعدد 206 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 88.93% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.53%، والعرب على 6.54%، واستحوذت المؤسسات على 20.87% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.12%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 67.6 مليون جنيه، 64.5 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 113.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء 231.3 مليون جنيه، 16.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 28340 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 34853 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 12248 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 6426 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 9270 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 2738 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 6444 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1729 نقطة.