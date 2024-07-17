شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن «نوبكو» بعد تعيين 3 بنوك لإدارة الطرح العام والان نبدء بالتفاصيل

معلومات عن نوبكو

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة بلومبيرغ، نقلاً عن مصادر لها، أن صندوق الاستثمارات العامة عين كل من بنوك جي بي مورغان ومورغان ستانلي والأهلي المالية للعمل على الطرح العام الأولي المزمع للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية – نوبكو.وقالت الوكالة، إنه من المتوقع أن تتم الصفقة قد خلال العام الجاري، متوقعة أن يجمع الطرح ما يقارب مليار دولار من خلال بيع حصة 30 %في الشركة.

تعد نوبكو الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الشراء الطبي، والتخزين، والتوزيع للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية في المملكة العربية السعودية.

الأهداف الاستراتيجية

وتهدف الشركة إلى رفع مستوى أداء قطاع الرعاية الصحية من خلال تحسين مرافق الرعاية الصحية بشكل استراتيجي في جميع المستشفيات العامة والمراكز الطبية في المملكة.وتضمن الأهداف رفع كفاءة الإنفاق فيما يتعلق بمشتريات الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.ولتحقيق أفضل خدمة صحية للمرضى بما يلبي تطلعات الحكومة الرشيدة ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ تعمل “نوبكو” على تمكين الجهات الصحية الحكومية من تقديم رعاية استثنائية وفعالة من حيث التكلفة للجميع.وبالتعاون مع المستشفيات والموردين تدعم نوبكو نموذج أعمال جديد ومنهج جديد للرعاية الصحية من خلال قوة التقنية المتكاملة والاتصال.وتقدم نوبكو خدمات عالية الجودة لشركائها تعطي الأولوية لتلبية احتياجاتهم وتساعدهم في تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية.وتوسّع شركة نوبكو حصتها في سوق الرعاية الصحية لضمان توفير مرافق صحية مستدامة ومثلى للمجتمع السعودي بأكمله، نحو تحسين مرافق الرعاية الصحية على المستوى الحكومي.وتأسست نوبكو عام 2009 وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.1-رفع مستوى الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية.2- تحسين كفاءة الإنفاق الحكـومي علـى الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.3 -توحيد أدلة للبنود الطبية وتوفيرها بأقل التكاليف.4 -رفع فعالية سلاسل الإمداد الصحية الحكومية.5- تنظيم وتوفير احتياجات القطاعات الصحية الحكومية.