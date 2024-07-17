شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز أكتوبر الجديدة يعلن تطوير واجهات الأسواق التجارية بمشروع سكن كل المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، الانتهاء من أعمال تطوير واجهات الأسواق التجارية، بالمدينة، فضلا عن بدء أعمال الزراعة في المرحلة الخامسة بمشروع سكن لكل المصريين.



وأكد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ اكتوبر الجديدة ،انه تم البدء في أعمال الزراعة بمشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين المرحلة الخامسة، والتي تضم 10608 وحدة سكنية، حيث بلغت متوسط نسبة انجاز الأعمال قرابة الـ80 ٪؜ والمخطط نهو كافة الوحدات بنهاية العام الحالي تمهيداً لتسليمها للمواطنين.

وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود انه جاري تنفيذ المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين والتي تضم قرابة الـ55 الف وحدة سكنية بتكلفة تتعدى الـ 30 مليار جنيها ومدة التنفيذ 18 شهرا .

وعلى صعيد اخر أوضح المهندس محمود مراد نائب، رئيس الجهاز، انه تم تطوير واجهات الاسواق التجارية لتتماشى مع المدينة الجديدة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ ٣ اسواق تجارية وجاري اتخاذ الاجراءات المتبعة لطرح الوحدات التجارية والادارية بالمزاد العلني خلال الفترة المقبلة، كما انه جاري تنفيذ المرحلة الثانية من الممشى الرياضي والترفيهي والذي يضم مسار للدراجات بطول ٤٩٠٠ متر بالإضافة لمسطحات خضراء واماكن للجلوس ووحدات تجارية للخدمة المواطنين.

كما جاري اعمال التشطيبات بالنادي الاجتماعي بمنطقة غرب المطار والمقام على مساحة ١٠٠ الف متر مسطح ويضم ٢ حمام سباحة و٥ ملاعب وسوق تجاري ومبنى اجتماعي وصالة ألعاب ومسجد والمتوقع الانتهاء منه في ديسمبر المقبل .

تطوير واجهات الأسواق التجارية

جانب من تطوير الأسواق التجارية بمدينة أكتوبر الجديدة



أعمال الزراعة بالمرحلة الخامسة بمشروع سكن لكل المصريين



اعمال الزراعه بالمرحله الخامسه بمشروع سكن لكل المصريين



اعمال الزراعه بالمرحله الخامسه بمشروع سكن لكل المصريين



اعمال الزراعه بالمرحله الخامسه بمشروع سكن لكل المصريين



اعمال الزراعه بالمرحله الخامسه بمشروع سكن لكل المصريين



اعمال الزراعه بالمرحله الخامسه بمشروع سكن لكل المصريين



اعمال الزراعه بالمرحله الخامسه بمشروع سكن لكل المصريين



اعمال الزراعه بالمرحله الخامسه بمشروع سكن لكل المصريين



اعمال الزراعه بالمرحله الخامسه بمشروع سكن لكل المصريين



اعمال الزراعه بالمرحله الخامسه بمشروع سكن لكل المصريين



اعمال الزراعه بالمرحله الخامسه بمشروع سكن لكل المصريين