شكرا لقرائتكم خبر عن زاهى حواس فى مؤتمر صحفى بإيطاليا: نبحث عن مقبرة ومومياء الملكة نفرتيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقد اليوم الأربعاء، مؤتمر صحفي عالمي في مدينة أورفييتو الإيطالية، لعالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس بمقر مكتب عمدة المدينة، وذلك تهميدا للمحاضرة التي ستقام يوم السبت القادم.

حضر المؤتمر الصحفي العديد من القنوات الفضائية والإذاعية وممثلي الصحف المختلفة والعديد من الشخصيات العامة.

ودارت أسئلة الصحفيين حول الاكتشافات الأثرية الأخيرة وموعد افتتاح المتحف المصري الكبير، واكتشاف المدينة الذهبية ومشروع سكان بيراميدز.

وأجاب "حواس" عن أسئلة الصحفيين والإعلاميين الإيطاليين، موضحا إننا نبحث عن هرم الملك «حوني » في سقارة، ونبحث عن مقبرة ومومياء الملكة «نفرتيتي» والملكة «عنخ إس آن آمون» ونقوم بترميم مقبرة الملك رمسيس الثاني في الأقصر.

وأوضح "حواس" خلال المؤتمر الصحفي، أن البعثة عثرت في منطقة جسر المدير علي مقبرة "خنوم جد إف" كاهن المجموعة الهرمية للملك ونيس، ومقبرة "مرى" مساعد القصر العظيم وكاتم أسرار الملك، ومقبرة "مسي" كاهن المجموعة الهرمية للملك بيبى الأول، بالإضافة إلي العثور علي مومياء لرجل مغطى برقائق الذهب، وتعتبر هذه أكمل وأقدم مومياء غير ملكية يعثر عليها حتى الآن.

وتحدث عن المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر، والتي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

وكشف "حواس" عن أنّ مشروع اكتشاف الأهرامات «سكان بيراميدز»، والخاصة باكتشاف ممر بطول 9 أمتار داخل هرم خوفو، يؤدي إلى غرفة الدفن، واصفا هذا الكشف بأنه أهم كشف أثري حدث خلال القرن الـ21 في منطقة أهرامات الجيزة.