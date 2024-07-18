أكوا باور تبيع 35% من حصتها في شركتين تابعتين لشركة صينية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتمت شركة أكوا باور صفقة بيع 35% من حصتها في الشركتين التابعتين لها بالكامل، وهما شركة أكوا باور باش وند بروجيكت هولدنق ليمتد، وشركة أكوا باور مشروع أوزبكستان ويند القابضة، لصالح شركة «شبكة الطاقة الجنوبية الصينية»؛ وهي الذراع العالمية للاستثمار والتطوير التابعة لشركة شبكة كهرباء جنوب الصين.

وأقيم حفل توقيع إتمام الصفقة في طشقند بجمهورية أوزبكستان، بحضور كل من وزير الطاقة في جمهورية أوزبكستان جورابك محمودوف، ونائب وزير الطاقة في أوزبكستان أوميد أمينوف، ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوزبكستان حمود المطيري، ونائب رئيس وكالة تنمية وتنظيم سوق الطاقة في أوزبكستان عبد الله أوتابويف، والرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور ماركو أرتشيلي، ونائب رئيس شركة « شبكة الطاقة الجنوبية الصينية تانغ ييفينغ».

وتعد هذه الصفقة الأولى بين شركة أكوا باور، وشركة «شبكة الطاقة الجنوبية الصينية» على نطاق واسع في منطقة آسيا الوسطى، حيث سيتم خلالها تنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة المتجددة.

ويأتي هذا الإنجاز استكمالا للاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها في شهر ديسمبر من عام 2022 بين «أكوا باور» وشركات صينية؛ بهدف وضع الركائز الأساسية لتمويل واستثمار وإنشاء مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة العالمية لشركة أكوا باور في المملكة العربية السعودية، ودول مبادرة الحزام والطريق.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، عن سعادته بإتمام هذه الصفقة مع شبكة الطاقة الجنوبية الصينية، مؤكدا على أهمية التعاون الدولي للنجاح في توفير الحلول المستدامة ضمن قطاع الطاقة، مؤكدا أن الاتفاق الاستراتيجي مع شبكة الطاقة الجنوبية الصينية تعد خطوة جديدة في مسيرة الشركة نحو توفير حلول الطاقة المستدامة.

وبين أن اتفاقية الاستثمار المشترك في محطة (باش)، ومحطة (دازهانكيلدي) المستقلتين لإنتاج طاقة الرياح في أوزبكستان تسهمان في ترسيخ مكانة أكوا باور على الساحة العالمية، وتعزز العلاقات القائمة بين اثنتين من أبرز الشركات الرائدة في القطاع، واللتين تتواجدان في منطقتين جغرافيتين مختلفتين، مفيدا أن هذه الشراكة التاريخية تأتي تأكيداً على التزام الشركة بمواصلة الابتكار، وتحقيق المزيد من النتائج التي تعود بالفائدة على قطاع الطاقة المتجددة.

يذكر أن كل من شركتي أكوا باور باش وند بروجيكت هولدنق ليمتد، وشركة أكوا باور مشروع أوزبكستان ويند القابضة لإنتاج طاقة الرياح تمتلكان حصة 100% في شركتي «أكوا باور باش ويند المحدودة»، و«أكوا باور دازهانكيلدي المحدودة»، وهو ما يمثل إجمالي قدرة تبلغ 1 جيجاواط، واستثمار بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي.

وستصبح محطتا «باش» و«دازهانكيلدي» المستقلّتين لإنتاج طاقة الرياح عند تشغيلهما بالكامل إحدى أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في منطقة آسيا الوسطى، فيما تُعد أوزبكستان ثاني أكبر دولة لشركة أكوا باور من حيث قيمة الاستثمارات الإجمالية بعد سوقها الرئيسة في المملكة.