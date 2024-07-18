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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة مكة المكرمة، ممثلة بلجنة التعليم الأهلي والتدريب، استضافت مساعد وزير التعليم للتعليم الخاص والاستثمار المهندس إياد القرعاوي. وجرى خلالها مناقشة الفرص المتاحة للاستثمار، والتحديات التي تواجه القطاع، بهدف تسهيل تقديم الخدمات التعليمية لمستثمري التعليم. من جهة أخرى نظمت الغرفة بالتعاون مع الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية، «برنامج الأهلي للإنتاج الحرفي للعام 2024م» للمستفيدات من الحرفيات والأسر المنتجة لتمكينهم اقتصاديا في مجال الحرف اليدوية وذلك من خلال تنفيذ دورتين في مجال «التطريز التراثي - الخرز والتطريز».

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