أرامكو تستحوذ على 50% في شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت أرامكو السعودية، اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصص ملكية في شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة إير برودكتس قدرة، ومقرها الجبيل.

وتتضمن الصفقة، التي تخضع لشروط الإغلاق النهائية، أيضا خيار شراء الهيدروجين والنيتروجين لصالح أرامكو السعودية.

وتتوقع أرامكو السعودية ضمن جهودها لتطوير أعمال الهيدروجين منخفض الكربون وتوسيع محفظتها من حلول الطاقة البديلة، أن يسهم استثمارها في شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية في تأسيس شبكة هيدروجين منخفضة الكربون في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، لتخدم كلا من العملاء المحليين والإقليميين.

وعند إتمام الصفقة، يتوقع أن تمتلك كل من أرامكو السعودية، وإير برودكتس قدرة، - وهي مشروع مشترك بين أير برودكتس، وقدرة للطاقة - حصة قدرها 50% في شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية.

وأوضح النائب التنفيذي للرئيس للاستراتيجية والتطوير المؤسسي بأرامكو السعودية أشرف الغزاوي، أن هذا الاستثمار يسلّط الضوء على طموح أرامكو السعودية لتوسيع محفظتها من الطاقات الجديدة، وتنمية أعمالها في مجال الهيدروجين منخفض الكربون، معربا عن سعادته بالمضي مع إير برودكتس قدرة قدما في هذا المسار.

وأشار إلى أن هناك فرصا تجارية واعدة للهيدروجين منخفض الانبعاثات، وتطمح الشركة إلى الاستفادة من قدراتها المتنامية في مجال احتجاز الكربون وتخزينه، وخبرتها الفنية في مجال الهيدروجين، سعيا لدعم إنشاء سوق مزدهرة للهيدروجين منخفض الكربون، مما قد يساعد على إرساء أسس نظام الطاقة في المستقبل.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة إير برودكتس قدرة، الدكتور سمير سرحان، مواصلة توسيع الشراكة الراسخة مع أرامكو السعودية، والعمل على تسريع نمو اقتصاد الهيدروجين، وحثّ جهود الشركتين معا لإنشاء أكبر شبكة للهيدروجين في الشرق الأوسط والتي من المتوقع أن تخدم الصناعات التكريرية والكيميائية والبتروكيميائية، متطلعا إلى تقديم خبرات الشركة في مجال أعمال الهيدروجين وخطوط الأنابيب، ودعم جهود أرامكو السعودية لتأمين إمدادات موثوقة من الهيدروجين منخفض الكربون، وتلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية.

ومن المقرر أن تبدأ شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية المصممة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون عن طريق احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون، أعمالها التجارية بما يتماشى مع أنشطة أرامكو السعودية لاحتجاز الكربون وتخزينه.

شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية: