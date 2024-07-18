الاقتصاد

فرصة استثمارية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر فرصة استثمارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل مبنى للاستخدامات المتعددة، أعلنتها أمانة منطقة المدينة المنورة، أمس، على مساحة تتجاوز 1200 متر مربع، على طريق الشيخ عبدالعزير بن صالح بالمدينة المنورة، وذلك للإسهام في التنمية والخدمات المقدمة في المنطقة بشكل مستدام ومبتكر.

وأوضحت الأمانة، أن مدة العقد تبلغ 25 سنة، وأن الفترة المعفية من الأجرة 10% من مدة العقد، وموعد فتح المظاريف 20/ 8/ 2024.

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرصة الاستثمارية، إلى الاطلاع على كراسة الشروط، وتقديم المستندات، ومتابعة حسابات الأمانة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت هذه تفاصيل خبر فرصة استثمارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا