شكرا لقرائتكم خبر فرصة استثمارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الأمانة، أن مدة العقد تبلغ 25 سنة، وأن الفترة المعفية من الأجرة 10% من مدة العقد، وموعد فتح المظاريف 20/ 8/ 2024.
ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرصة الاستثمارية، إلى الاطلاع على كراسة الشروط، وتقديم المستندات، ومتابعة حسابات الأمانة على مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر فرصة استثمارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.