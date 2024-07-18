«Circle K» تفتتح محطات وقود في المملكة تحمل علامتها التجارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية وزارة الطاقة، أبرمت شركة سيركل كي «Circle K»، اتفاقية مع مجموعة السليمان لإطلاق سلسلة محطات وقود تحمل العلامة التجارية الخاصة بشركة سيركل كي في المملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه الخطوة جزءا من جهود وزارة الطاقة الرامية لتطوير قطاع مراكز الخدمة ومحطات الوقود، من خلال جذب كبريات الشركات العالمية للاستثمار في القطاع، من خلال تطوير سياسات وبرامج تحول تنموية موجهة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتعد شركة سيركل كي، التي تأسست عام 1951 في تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية، إحدى أكبر الشركات الرائدة عالميا في مجال تجارة التجزئة ومحطات الوقود، حيث تعمل في 31 دولة ومنطقة حول العالم لتدير وتشغل أكثر من 13 ألف محطة للوقود.

فيما تعد مجموعة السليمان، إحدى المجموعات السعودية الرائدة في الاستثمار في قطاعات التجزئة، والخدمات اللوجستية، والتقنية، والتطوير العقاري، وتملك في محفظتها العديد من الشركات من بينها متاجر التجزئة الصغيرة تحت العلامة التجارية «سيركل كي».

وتهدف خطط وزارة الطاقة إلى تحقيق تطور في جودة وكفاءة الخدمات المقدمة في محطات الوقود في أنحاء المملكة، لضمان توفير بنية تحتية حديثة ومتقدمة تلبي احتياجات المستخدمين، وتتماشى مع أعلى معايير السلامة العالمية، مما يسهم في تحقيق التميز في القطاع.

«Circle K»