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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة المدينة المنورة تنظم الأحد المقبل أعمال اللقاء التعريفي بعنوان «دور الخطوط السعودية في الحج والعمرة والسياحة»، في قاعة المؤتمرات بمقر الغرفة، وذلك بالتعاون مع الخطوط السعودية. وستتضمن محاور اللقاء الذي سيُقدمه المدير العام للشؤون الإعلامية والتواصل بالخطوط السعودية المهندس عبدالله الشهراني، مستقبل الطيران بالمملكة، والربط اللوجستي، وخدمات ومنتجات الحج والعمرة، وشبكة ما بعد المطار، ودور الخطوط السعودية الثقافي والسياحي.

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