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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة النقل شاركت في مؤتمر الشرق الأوسط UITP للرابطة الدولية للنقل العام، الذي أقيم في سلطنة عمان. وتضمنت فعاليات المؤتمر مشاركة وكيل الهيئة العامة للنقل البري المهندس عبدالمجيد الطاسان، في جلسة حوارية تناولت تعزيز بنية النقل العام والتكامل. كما شارك المشرف العام على قطاع نقل الركاب بالهيئة العامة للنقل الدكتور ريان الحازمي في جلسة حوارية تحت عنوان «أنظمة النقل الذكية وتعزيز الاتصال والتنقل». ويهدف المؤتمر إلى استعراض أحدث التطورات في مجال النقل الذكي والتكنولوجيا الخضراء، ودورها الأساسي في تحقيق الاستدامة في المدن الحديثة.

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