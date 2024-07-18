الحكومة تحسم الجدل حول وجود أزمة مع صندوق النقد

الشارقة - اميمة ياسر -

علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، على تفاصيل الاجتماع الأول للمجموعة الاقتصادية.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الأربعاء، قال الحمصاني إن "المجموعة الاقتصادية تمثل أهمية خاصة في مهام عمل الحكومة الجديدة، ومهمتها متابعة الأحداث الاقتصادية وتحقيق التوازن في المؤشرات الرئيسية للاقتصاد."

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه يقع على عاتق المجموعة الاقتصادية؛ وضع الخطوط العريضة للسياسة النقدية للدولة، ووضع السيناريوهات اللازمة لأي تحديات قد تواجه الدولة.

وأشار إلى أن الدولة استطاعت في الآونة الأخيرة أن تحقق فائضًا أوليًا بـ 857 مليار جنيه في موازنة العام الماضي، لافتا إلى أن الدين الخارجي انخفض من 168 مليار دولار بنهاية 2023 إلى 160 مليار دولار.

وأكد الحمصاني : «لا توجد أزمة مع صندوق النقد، فالصندوق يؤكد على أهمية دعم الاقتصاد المصري، فهناك تعاون ودعم، ومستمرون في عمليات الإصلاح الاقتصادي، وما حدث هو تأجيل جلسة الصندوق إلى 29 يوليو الجاري».