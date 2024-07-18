شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المتوسط الشهرى لسلة خامات أوبك إلى 83.22 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

تشير تقديرات منظمة أوبك إلى انخفاض المتوسط الشهرى لسعر سلة خامات أوبك خلال شهر يونيو 2024 إلى 83.22 دولار للبرميل، أى بنسبة انخفاض 0.4% مقارنة بالشهر السابق.

كما تشير توقعات منظمة أوبك إلى ارتفاع المتوسط السنوي لسعر سلة خاماتها في عام 2024 إلى 83.8 دولار للبرميل، أي بنسبة زيادة تبلغ %1% مقارنة بعام 2023 وذلك وفقا لتقرير التطورات البترولية في الأسواق العالمية.

وأضاف التقرير، أن متوسط أسعار سلة خامات أوبك قد انخفض في شهر مايو 2024 بنسبة 6.2% (5.5 دولار للبرميل مقارنة بشهر أبريل 2024، ليبلغ 83.6 دولار للبرميل.

ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى عمليات البيع المكثفة في سوق العقود الآجلة للنفط، والتغيرات في التوقعات بشأن آفاق سوق النفط على المدى القريب، وانخفاض فروق أسعار الغازولين والديزل في المراكز التجارية الرئيسية، فضلاً عن توافر إمدادات النفط الخام في شمال غرب أوروبا والإمدادات من ساحل الخليج الأمريكي. في حين كان لانخفاض مخزونات الخام الأمريكية وارتفاع استهلاك مصافي النفط العالمية، دوراً في الحد من انخفاض أسعار النفط الخام.