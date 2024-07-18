شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم الحمراء فى الأسواق اليوم الخميس 18 يوليو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الغرفة التجارية بالقاهرة، استقرار أسعار اللحوم الحمراء البلدي اليوم في عند نفس مستويات مطلع شهر يونيو الماضي بالتزامن مع ضخ كميات كبيرة من قبل الحكومة لتوفير احتياجات المستهلكين.

وبلغ سعر اللحوم"العجالي " مستويات بين 320 و 420 جنيها للكيلو حسب القطعية، وكذلك حسب المنطقة السكنية كما يختلف السعر وفق المحافظات المختلفة إذ يختلف السعر من محافظة إلي أخرى.

وتسجل اللحوم في بعض المنافذ بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى أسعار متفاوتة وبلغ الكيلو و 290 إلي 300 جنيه في منافذ أمان ويصل إلي 320 جنيهات وبعض القطعيات في المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها ، بحسب بيانات شعبة القصابين.



وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.