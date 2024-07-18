شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراب برنت من أدنى مستوى في شهر.. تعرف على أسعار البترول العالمية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعارالعالمية للبترول اليوم الأربعاء الموافق 17-7-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم تراجعت، حيث اقترب خام برنت من أدنى مستوى في شهر نتيجة ضعف الطلب في الصين، بينما أدى انخفاض المخزونات الأمريكية إلى الحد من زيادة انخفاض الأسعار.

وسجلت أسعار خام القياس العالمى برنت 83.55 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.61 دولار للبرميل، وسجل خام أوبك85.31 دولار للبرميل.