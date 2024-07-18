شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «أسمنت السعودية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الأسمنت السعودية فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورة مجلس الإدارة القادمة ومدتها أربع سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 01 يناير 2025 وتنتهي في 31 ديسمبر 2028.

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المرشح يتعين عليه استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. شروط الترشح 1-الوفاء بشروط ومعايير العضوية الواردة في لائحة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

2-ألا يسبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3-ألا يكون قائماً بحقه حظر للعمل في الشركات المساهمة من قبل هيئة السوق المالية أو غيرها من الجهات المنظمة لعمل الأسواق المالية داخل أو خارج المملكة.

4-أن لا يكون المترشح مشتركاً في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافسة الشركات التابعة لها عند ترشحه، وذلك في الحدود الجغرافية للمملكة وحدود الدول للشركات التابعة لها، وعلى وجه الخصوص، ما يلي:

أ‌) تأسيس المترشح لشركة أو مؤسسة فردية أو تملكه نسبة 5% أو أكثر لأسهم أو حصص في كيان منافس.

ب‌)أن لا يكون المترشح عضواً في مجلس إدارة كيان منافس، أو يتولى منصب تنفيذي في كيان منافس.

ج) أن لا يكون المترشح حاصلاً على وكالة تجارية أو ما في حكمها، ظاهرة كانت أو مستترة، لكيان منافس.

د) أن لا يكون المترشح عضو أي لجنة في كيان منافس.

ه) أن لا يكون المترشح ممن يقدم أي أعمال فنية أو إدارية أو استشارية أو موظف لأي كيان منافس.

5- ألا يكون المرشح عند ترشحه لعضوية مجلس الإدارة يشغل عضوية مجالس إدارة خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق.

6-تقديم طلب الترشح كتابي إلى لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة مدعوماً بالمستندات التالية:

أ‌)سيرة ذاتية باللغتين العربية والانجليزية مدعومة بصور لمؤهلاته وخبراته في مجال إدارة أعمال الشركات سواء كان بطريقة مباشرة من خلال منصب تنفيذي تقلَّده، أو غير مباشرة عن طريق عضوية مجالس الإدارة. (مرفق)

ب‌) تقديم نسخة موقعة باللغتين العربية والانجليزية من نماذج الترشح لعضوية مجلس الإدارة الصادرة من هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية. (مرفق)

ج) يجب على المترشح الذي سبق أن شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة (داخل أو خارج المملكة) تقديم بيان بهذه الشركات التي سبق له عضوية مجالس إدارتها.

د) يجب على المترشح تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشغل عضوية مجالس إدارتها أو له شراكة قائمة في ملكيتها، وتوضيح ما إذا كانت تمارس أعمالاً شبيهة و/أو منافسة لأعمال شركة الإسمنت السعودية أو لها عقود أو مصالح مشتركة مع الشركة أم لا.

ه)يجب على المترشح تقديم بيان بالشركات المساهمة والمؤسسات الأخرى التي يتوقع أن يتولى عضوية مجالس إدارتها أو يشترك في إدارتها أثناء دورة مجلس الإدارة محل الترشيح.

وستتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها وذلك بناء على ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة 62 من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وستقوم لجنة الترشيحات والمكافآت في استبعاد أي مترشح لم تنطبق عليه شروط ومعايير العضوية الواردة في لائحة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، كما ستقوم في استبعاد طلبات الترشح غير المكتملة المقدمة خلال فترة الترشح.