شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «تالكو» يوصي بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2023 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 1.5 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.

وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والذي ستعلن لاحقا، فيما ستعلن تاريخ التوزيع لاحقا. تعيين عضوين بمجلس الإدارة وأعلنت شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية تعيين عضوين في المقاعد الشاغرة بمجلس الإدارة.

وأضافت أن العضوين هما: خالد عبد اللطيف حسن، وعيد ظافر السحيمي.

وأفادت بأن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسيُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره. الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النتائج المحققة للشركة عن العام المنتهي في 31/12/2023.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع 60 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 40 مليون سهم.وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 1.5 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والذي ستعلن لاحقا، فيما ستعلن تاريخ التوزيع لاحقا.وأعلنت شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية تعيين عضوين في المقاعد الشاغرة بمجلس الإدارة.وأضافت أن العضوين هما: خالد عبد اللطيف حسن، وعيد ظافر السحيمي.وأفادت بأن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسيُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.