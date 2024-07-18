شكرا لقرائتكم خبر عن «جمجوم فارما» تعتزم إعلان النتائج المالية للربع الثاني في 6 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تعتزم شركة مصنع جمجوم للأدوية الإعلان عن نتائجها للربع الثاني من عام 2024 قبل افتتاح جلسة التداول في السوق المالية السعودية في يوم الثلاثاء, 6 أغسطس 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية إنها ستعلن تنظيمها ﻟﻘﺎء ھﺎﺗﻔﻲ في ذات اليوم عند الساعة 3:00 مساءً (بتوقيت المملكة العربية السعودية) بعد انتهاء جلسة التداول لمناقشة استفسارات المستثمرين والمحللين بخصوص النتائج المالية للربع الثاني من عام 2024.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية إنها ستعلن تنظيمها ﻟﻘﺎء ھﺎﺗﻔﻲ في ذات اليوم عند الساعة 3:00 مساءً (بتوقيت المملكة العربية السعودية) بعد انتهاء جلسة التداول لمناقشة استفسارات المستثمرين والمحللين بخصوص النتائج المالية للربع الثاني من عام 2024.