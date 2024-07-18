الاقتصاد

«بروميديكس» توقع عقدا لتوريد مستلزمات العظام والعمود الفقري

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الخدمات الطبية المتخصصة "بروميديكس" عقدا مع الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني لتوريد مستلزمات العظام والعمود الفقري.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة العقد تقدر بنحو 8.394 مليون ريال.
وأضافت أن العقد يتضمن: توريد وتأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني المطروح عن طريق نوبكو السعودية.
وأضافت أن مدة العقد سنة واحدة تبدأ من تاريخ توقيع العقد 15/07/2024م إلى تاريخ نهاية العقد 14/07/2025م.
وسيكون لهذا العقد أثر إيجابي على النتائج المالية للعامين الماليين 2025 م 2024م.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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