شكرا لقرائتكم خبر عن «بروميديكس» توقع عقدا لتوريد مستلزمات العظام والعمود الفقري والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الخدمات الطبية المتخصصة "بروميديكس" عقدا مع الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني لتوريد مستلزمات العظام والعمود الفقري.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بنحو 8.394 مليون ريال.
وأضافت أن العقد يتضمن: توريد وتأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني المطروح عن طريق نوبكو السعودية.
وأضافت أن مدة العقد سنة واحدة تبدأ من تاريخ توقيع العقد 15/07/2024م إلى تاريخ نهاية العقد 14/07/2025م.
وسيكون لهذا العقد أثر إيجابي على النتائج المالية للعامين الماليين 2025 م 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بنحو 8.394 مليون ريال.
وأضافت أن العقد يتضمن: توريد وتأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني المطروح عن طريق نوبكو السعودية.
وأضافت أن مدة العقد سنة واحدة تبدأ من تاريخ توقيع العقد 15/07/2024م إلى تاريخ نهاية العقد 14/07/2025م.
وسيكون لهذا العقد أثر إيجابي على النتائج المالية للعامين الماليين 2025 م 2024م.