شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عضو جديد بلجنة المراجعة في «شور للتقنية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة شور العالمية للتقنية بالتمرير بالموافقة على تعيين نايف سعد القرني عضواً في لجنة المراجعة (عضو من خارج المجلس) خلفاً للعضو المستقيل محمد الشويعر، ليكمل مدة سلفه للفترة المتبقية من دورة اللجنة ومجلس الإدارة الحالية والتي تنتهي في 10-09-2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نايف القرني رئيسا تنفيذيا للمراجعة الداخلية بخبرة تزيد عن 18 عامًا في المراجعة، والرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر في القطاعين العام والخاص.
وبحسب الشركة فإن القرني حاصل على شهادة SOCPA، ماجستير في إدارة الأعمال، وممارس في المراجعة الداخلية بخبرة في قطاعات متعددة تتراوح بين البيع، التجزئة، والتكنولوجيا، والجهات الحكومية وعملياتها الرئيسية.
وتشمل المهارات الأساسية التفكير الاستراتيجي، القيادة، اتخاذ القرارات المبنية على الدراسة والتحليل، الالتزام بالسلوك الأخلاقي، التواصل الفعال، إدارة الفريق والتركيز على إضافة قيمة للمنظمة. فهم عميق لأفضل الممارسات في المجال، والمتطلبات التنظيمية المحلية، والمعايير الدولية للمراجعة والتقارير المالية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نايف القرني رئيسا تنفيذيا للمراجعة الداخلية بخبرة تزيد عن 18 عامًا في المراجعة، والرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر في القطاعين العام والخاص.
وبحسب الشركة فإن القرني حاصل على شهادة SOCPA، ماجستير في إدارة الأعمال، وممارس في المراجعة الداخلية بخبرة في قطاعات متعددة تتراوح بين البيع، التجزئة، والتكنولوجيا، والجهات الحكومية وعملياتها الرئيسية.
وتشمل المهارات الأساسية التفكير الاستراتيجي، القيادة، اتخاذ القرارات المبنية على الدراسة والتحليل، الالتزام بالسلوك الأخلاقي، التواصل الفعال، إدارة الفريق والتركيز على إضافة قيمة للمنظمة. فهم عميق لأفضل الممارسات في المجال، والمتطلبات التنظيمية المحلية، والمعايير الدولية للمراجعة والتقارير المالية.