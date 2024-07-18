شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح مرحلية على مساهمي «فاديكو» عن النصف الثاني من 2023 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان (فاديكو) في اجتماعه المنعقد، أمس، توزيع أرباح مرحلية عن النصف الثاني لعام 2023م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 2.115 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1,410,000.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 1.5، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15.5%.
وستكون تاريخ الأحقية 1446-01-15 الموافق 2024-07-21، بينما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-04 الموافق 2024-08-08.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 2.115 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1,410,000.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 1.5، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15.5%.
وستكون تاريخ الأحقية 1446-01-15 الموافق 2024-07-21، بينما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-04 الموافق 2024-08-08.