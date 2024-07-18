شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح مرحلية على مساهمي «فاديكو» عن النصف الثاني من 2023 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 1.5، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15.5%.

وستكون تاريخ الأحقية 1446-01-15 الموافق 2024-07-21، بينما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-04 الموافق 2024-08-08. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان (فاديكو) في اجتماعه المنعقد، أمس، توزيع أرباح مرحلية عن النصف الثاني لعام 2023م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع 2.115 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1,410,000.وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 1.5، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15.5%.وستكون تاريخ الأحقية 1446-01-15 الموافق 2024-07-21، بينما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-04 الموافق 2024-08-08.