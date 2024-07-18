شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال زراعة مواقع المرحلة الخامسة بـ"سكن لكل المصريين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز تنمية مدينة اكتوبر الجديدة، بأنه تم البدء في أعمال الزراعة بمواقع عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" المرحلة الخامسة، والتي تضم 10608وحدات سكنية، حيث بلغ متوسط نسبة إنجاز الأعمال نحو80٪،؜ والمخطط الانتهاء من كافة الوحدات قريباً لتسليمها للمواطنين.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه جارٍ تنفيذ المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" والتي تضم قرابة 55 ألف وحدة سكنية.

وفي سياق متصل، أوضح المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز، أنه تم تطوير واجهات الأسواق التجارية لتتماشى مع المدينة الجديدة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 3 أسواق تجارية وجار اتخاذ الاجراءات المتبعة لطرح الوحدات التجارية والادارية بالمزاد العلني خلال الفترة المقبلة.

وأضاف نائب رئيس الجهاز، أنه جارٍ تنفيذ المرحلة الثانية من الممشى الرياضي والترفيهي، والذي يضم مساراً للدراجات بطول 4900 متر، بالإضافة لمسطحات خضراء وأماكن للجلوس ووحدات تجارية لخدمة المواطنين، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات بالنادي الاجتماعي بمنطقة غرب المطار، والمقام على مساحة 100 ألف متر مسطح، ويضم 2 حمام سباحة، و5 ملاعب ومحال تجارية، ومبنى اجتماعيا، وصالة ألعاب، ومتوقع الانتهاء منه ديسمبر المقبل.