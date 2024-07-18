شكرا لقرائتكم خبر عن حملات متواصلة لرفع الإشغالات ومنع الظواهر العشوائية بـ6 أكتوبر والعاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن جهازا مدينتي 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، حملات متواصلة لرفع الإشغالات ومنع الظواهر العشوائية وتنفيذ قرارات غلق لمحال مخالفة بالمدينتين، وذلك في إطار منع الظواهر العشوائية، وإزالة أي مخالفات في مهدها للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.

وفي هذا السياق، قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر إنه تم شن حملة مسائية لرفع الإشغالات، استهدفت منطقة وصلة دهشور الشمالية ومنطقة الحصري، وأسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات بهذه المناطق.

وأوضح المهندس محمد مصطفى أن جهاز مدينة 6 أكتوبر، يعمل علي التصدي لجميع محاولات نشر العشوائية بالمدينة، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، مؤكداً أنه لن يسمح بانتشار الباعة الجائلين وإعاقة حركة المرور والسير للسكان.

وكلف المهندس محمد مصطفى رؤساء الأحياء ومسئولي الإدارات بمختلف قطاعات المدينة بضرورة المتابعة الجيدة لجميع أعمال النظافة والصيانة وأعمال المرافق وتطوير الطرق، وتنسيق الموقع والزراعة، ومتابعة شكاوى السكان بالمدينة.

وفي سياق متصل قامت الإدارات المختصة بجهاز مدينة العاشر من رمضان وبالتعاون مع شرطة المرافق بالمدينة، بشن حملة مسائية للقضاء على أي مخالفة في مهدها استهدفت عدة مناطق بالأحياء الثاني والثالث والتاسع مرورا بالطرق الرئيسية بالمدينة.

وأشار المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز المدينة إلى أن الحملة أسفرت عن رفع إشغالات لعدد من المحال المخالفة بالحي الثاني والمجاورات 18-19-26 بالحي الثالث، ومحال أخرى بالحي التاسع، بالإضافة إلى رفع إشغالات الباعة الجائلين بالطرق الرئيسية بالمدينة.

وقال رئيس الجهاز إنه تم شن حملة أخرى بالتعاون مع شرطتي التعمير والمرافق، استهدفت الحيين الثالث عشر والرابع عشر، وأسفرت عن إزالة عدد 6 إعلانات مخالفة لمحال بالمجاورة (86) بالحى 13، بالإضافة إلى رفع إشغالات أمام قطع أراضٍ سكنية بنفس المجاورة، كما تم إزالة حظائر طيور أسفل عمارات بالحى 14، و 10 سلالم مخالفة أسفل العمارات، ورفع اشغالات الباعة الجائلين، فضلا عن تنفيذ 26 قرار غلق وتشميع لمحال مخالفة.

وشدد رئيس الجهاز، على استمرار الحملات والمتابعة الدورية للحفاظ علي المظهر الحضارى للمدينة، وعدم السماح بالتعدي على حقوق المواطنين والدولة في الأرصفة والطرق العامة.