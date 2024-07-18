شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار 15 صنفا من الفاكهة خلال شهر.. والعنب في الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

سعر الفاكهة في السعودية

أسعار الفواكه في السعودية

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار 15 صنفا من الفواكه في شهر يونيو الماضي، على أساس شهري، بينما تراجعت أسعار 3 أنواع فقط.وأظهرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن العنب المحلي تصدر قائمة ارتفاع الأسعار، بنسبة 23.5%، مسجلا 14.45 ريال للكيلو جرام.بحسب النشرة فإن سعر التفاح الأحمر الأمريكي بلغ 8.57 ريال، مرتفعا بنسبة 4.5% على أساس شهري، بينما انخفض سعر التفاح الأصفر بنسبة 4.9% مسجلا 8.5 ريال.وأفادت النشرة بأن سعر العنب اللبناني بلغ في شهر يونيو الماضي 17.08 ريال للكيلو جرام، مرتفعا بنسبة 18.36% على أساس شهري، بينما انخفض بنسبة 4% على أساس سنوي.وسجل سعر الموز الشربتلي 5.86 ريال، مرتفعا بنسبة 0.2% على أساس شهري، بينما سجل البرتقال المصري 7.07 ريال، مرتففعا بنسبة 3.2% على أساس شهري.وبلغ سعر اليوسفي الباكستاني، 7.63 ريال للكيلو، منخفضا بنسبة 6.7%، في حين ارتفع سعر الحبحب (البطيخ) المحلي بنسبة 12.5%، مسجلا 3.14 ريال.وأشارت إلى أن سعر الشمام المحلي بلغ 3.98 ريال للكيلو، مرتفعا بنسبة 1.5%، بينما ارتفع سعر الكمثرى اللبناني بنسبة 8.7%، مسجلا 12.72 ريال للكيلو جرام.وسجل سعر التمر (الرطب) 15.47 ريال للكيلو جرام، منخفضا بنسبة 2.9%، بينما سجل سعر الخوخ اللبناني 15.23 ريال، مرتفعا بنسبة 9.3% على أساس شهري.وبلغ سعر الليمون الأفريقي، 7.32 ريال للكيلو جرام، مرتفعا بنسبة 3.4% على أساس شهري، بينما ارتفع سعر المنجا الباكستاني بنسبة 0.1% مسجلا 12.56 ريال.ولفتت النشرة إلى أن سعر التين المحلي بلغ 18.69 ريال، مرتفعا بنسبة 5.7%، بينما ارتفع سعر البرقوق التركي بنسبة 7.6%، مسجلا 16.92 ريال للكيلو جرام.وارتفع سعر الرمان الهندي بنسبة 0.5% على أساس شهري، مسجلا 15.12 ريال للكيلو جرام، في حين سجل سعر التمر المكنوز 15.63 ريال، مرتفعا بنسبة 4.1% على أساس شهري.