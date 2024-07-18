شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.3% اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسهم 108 شركات

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نمو - السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 12188 نقطة، وبتداولات بلغت 8.756 مليار ريال.وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 387.142 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.314 تريليون ريال.ارتفعت أسهم 108 شركات بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 113، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، سماسكو، وسابتكو، وشمس، وصدق، وجبسكو، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، والصقر للتأمين، ولجام للرياضة، وأيان، ومجموعة إم بي سي، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.7%، عند 25702 نقطة، وبتداولات بلغت 39.621 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.941 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 55.40 مليار ريال.وارتفعت أسهم 32 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 33، من بين 92 شركة مدرجة في السوق الموازية.